Onbelast bijverdienen tot 500 euro per maand: Boerenbond en Unizo stappen naar Grondwettelijk Hof

De Kamer zette donderdag het licht op groen voor de maatregel uit het zomerakkoord waarbij men onbelast kan bijverdienen tot 6.000 euro per jaar of 500 euro per maand. Unizo kondigde al aan dat het de maatregel wil aanvechten en de Boerenbond schaart zich achter dat verzet.

'Geen garanties'

'Het gaat over diensten "met een maatschappelijke meerwaarde" waarbij de regering naar eigen zeggen wil vermijden dat die in het vaarwater zouden komen van zelfstandige activiteiten en dus oneerlijke concurrentie zouden veroorzaken. Maar garanties daarvoor zijn er niet', hekelt de Boerenbond.

Met activiteiten op de lijst als 'kleine onderhoudswerken op of rondom de woning' vrezen de boeren dat er bijvoorbeeld concurrentie zal zijn voor de professionele tuinaannemers.

Daarbij wijst de Boerenbond ook op de eisen rond veiligheid en aansprakelijkheid waar bijvoorbeeld een tuinaannemer aan moet voldoen. 'Wat met een bijklusser? En wat met de aansprakelijkheid als het misloopt? Allemaal vragen waarop geen antwoord is of geen garantie geboden kan worden.'

Boerenbond betreurt dat de Kamer de regeringsplannen rond het onbelast bijverdienen finaal goedkeurde, 'zonder er één letter aan te wijzigen', ondanks alle bezorgdheid van verschillende spelers.

'Bricoleren'

'We brengen alles in gereedheid om, zoals aangekondigd, effectief naar het Grondwettelijk Hof te stappen', zegt Unizo via Twitter. Heel wat sectorfederaties, bijvoorbeeld Bouwunie, zullen zich aansluiten bij de actie.

'We hebben het gevoel dat in ons land bricoleren meer wordt gerespecteerd dan ondernemen. Reguliere mensen doen dit werk al, zij betalen hoge belastingen', zei Unizo-topman Danny Van Assche bij de VRT-radio.