Onlangs schreef Wim Soons een opiniestuk naar aanleiding van de discussie over onbelast bijverdienen, onder meer in het jeugdwerk. Daarin schreef hij dat als Open Vld haar zin krijgt jeugdleiders tot 6000 euro per jaar kunnen verdienen voor hun engagement. Dat ging volgens hem in tegen de ziel van het jeugdwerk en de initiatiefnemers begrepen helemaal niets van jeugdbewegingen.

Net zoals Wim Soons, was ik groepsleider in de Chiro, en ongetwijfeld deel ik met hemeen even groot enthousiasme voor het jeugdwerk. Zijn tekst maakte me zelfs wat nostalgisch: het kamp, de fuif om de kas te spijzen de verplichte opruimdag, ... Ik ben het hiermee volmondig eens: een jeugdbeweging moet immers draaien om vriendschap, plezier en samen dingen organiseren en beleven. Het jeugdwerk om het jeugdwerk.

Delen Onbelast bijverdienen in het jeugdwerk? Voorstel kan nog alle kanten uit

Toch schrok ik. Niet omdat jeugdleiders zogenaamd 6.000 euro zouden gaan bijverdienen, wel omdat het voorstel totaal uit de context werd getrokken. Open Vld wilt dat bijverdiensten tot 500 euro per maand belastingvrij zijn. Dat klopt. Na twaalf maanden kom je op uiterlijk 6.000 euro. Dat klopt eveneens.

Wat Wim Soons wel vergeet te melden, is dat die vergoeding tweerichtingsverkeer is. Het is niet zo dat jeugdleiders opeens massaal 500 euro per maand gaan opeisen bij de lokale Chiro of Scouts. Deze laatsten gaan dit evenmin aanbieden. Soons lijkt ervanuit te gaan dat elke leider zijn jeugdbeweging onmiddellijk overboord gooit omdat de bijverdienste er niet is. Hebzucht dus. Ik heb een ander wereldbeeld. Jeugdwerk is immers een passie. En net daar onderschat Soons volgens mij het engagement van jongeren enorm. Want mocht geld de enige drijfveer zijn, dan hadden ook wij twee een studentenjob erbij genomen in plaats van al die uren op de Chiro te spenderen.

Wel wordt er nu een kader gegeven indien jongeren al kleine bijverdiensten hebben. Ik denk maar aan jeugdtraining, speelplein, babysitwerk, ... Kleine klusjes of engagement creëren interactie en versterken zo het sociaal weefsel. Vaak doen mensen dat gratis, maar als ze er iets voor krijgen, worden die inkomsten vandaag zwaar belast en komt er een heleboel administratie bij kijken. De voorgestelde maatregel gaat hier tegenin, dat kan ik als liberaal enkel toejuichen.

Daarnaast is de nieuwe regeling enkel toegestaan voor werknemers die minimum 4/5de werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden. Nu weet ik niet hoe het er in jouw Chiro aan toe ging, maar mijn 79-jarige grootvader is alvast geen leider van een Chirogroep. En de leiders die al 4/5e werken, niet in een studentenjob daarenboven maar in een reguliere job, vormen volgens mij een zeer kleine minderheid. Je moet een maatregel altijd in zijn context bekijken, en dat geldt ook voor eventueel bijverdienen in het jeugdwerk.

En nu daar vind ik net dat het schoentje knelt. Ik vind dat Wim Soons ervoor koos om selectief verontwaardigd te zijn, en een paar zaken door elkaar gooit. Het voorstel holt volgens mij niets uit en dwingt jeugdbewegingen evenmin op om opeens 6.000 euro op tafel te gaan leggen. Het doembeeld dat geschetst wordt is niet aan de orde. Of het jeugdwerk al dan niet onder de regeling zal vallen, wordt trouwens nog druk besproken. Aan overhaaste conclusies hebben we volgens mij evenmin iets. Een voorstel kan nog alle kanten uit.

Ik bewonder ieder engagement als voormalig jeugdleider, en als jongpoliticus. Van mening verschillen, kan aanleiding geven tot een fijne discussie. Maar laten we de discussie over onbelast bijverdienen ook eerlijk te voeren. Niet voor mij, wel omdat ik vind dat zo'n belangrijk debat voldoende nuance en objectiviteit verdient.

Kenny Van Minsel

Voorzitter Jong Vld Rotselaar

Trots voormalig groepsleider Chiro Werchter