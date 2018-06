Onbelast bijklussen loopt alweer vertraging op

Het onbelast bijverdienen is een maatregel uit het Zomerakkoord, het politiek akkoord dat de regering in de zomer van 2017 sloot. Het laat mensen die minstens vier vijfde werken toe om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen met klusjes, bijlessen of taken in het verenigingsleven.

In de Franse Gemeenschap was er verzet tegen de maatregel en het parlement van de Franstalige Brusselaars riep een belangenconflict in, waardoor het wetsontwerp geblokkeerd raakte. De termijn van dat belangenconflict is nu afgelopen, en normaliter zou het wetsontwerp nu donderdag gestemd worden in de Kamer.

Maar door een manoeuvre van de oppositie loopt de maatregel opnieuw vertraging op. PS, Ecolo-Groen, cdH en SP.A hebben amendementen ingediend op de tekst en vragen hiervoor advies aan de Raad van State. Regeringspartij Open VLD, de pleitbezorger van het onbelast bijklussen, maakt zich sterk dat de wet binnenkort hoe dan ook goedgekeurd geraakt.