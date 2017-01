Onaangekondigde staking bij De Lijn in Leerbeek

Daardoor is zowat 1 bus op de vier in de regio Pajottenland niet uitgereden. Dat is vernomen van De Lijn Vlaams-Brabant. Reizigers kunnen op de website (www.delijn.be) zien welke lijnen precies getroffen zijn.

Woordvoerster Sara Jane Deputter is niet op de hoogte van de aanleiding van deze onaangekondigde actie. Omstreeks 8 uur is er overleg met de lokale directie van de openbaar vervoersmaatschappij.