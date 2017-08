Olivier Maingain ziet vertrouwensbreuk met CDH

Het cdH verruilde in de Waalse regering de PS voor de MR. In Brussel en de Franse gemeenschap liggen de kaarten een pak ingewikkelder. Er is immers een derde partij nodig om een meerderheid te vormen. MR en cdH kijken daarvoor naar DéFi, maar die partij houdt de boot af en weigerde maandag in te gaan op een uitnodiging van de liberalen en humanisten. 'We nemen de verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van de instellingen op ons', aldus Maingain.

'Het echte doel was uiteindelijk om N-VA tevreden te stellen, met een omweg via de MR. Maxime Prévot heeft heel duidelijk uitgelegd dat het diende om het cdH in de federale regering te krijgen. Dat is niet onze keuze. Ik speel niet het spel van een partij die de essentiële belangen van de Walen en Brusselaars bedreigt', dixit Maingain.

Hij beloofde nauw toe te zien op het deugdelijk bestuur. Het cdH 'wil niet weten van een volledige decumul van mandaten, en ook niet van een beperking van de inkomens van mandatarissen omdat N-VA dat niet wil. De N-VA is de partij die de meest minimalistische lijn oplegt bij hervormingen rond deugdelijk bestuur. Ik begrijp meteen waarom de voorstellen die wij met Ecolo naar voren hebben geschoven, niet weerhouden zijn. Dat was enkel om N-VA niet tegen de borst te stoten.'