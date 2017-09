Olivier Maingain: 'De echte bedoelingen van Lutgen worden steeds duidelijker'

Maingain was andermaal zeer scherp voor zijn cdH-collega die een coalitiewissel wilde in de deelregeringen, wat enkel in Wallonië gelukt is, maar vooralsnog niet in Brussel en de Franse gemeenschap. Hij verwees ook naar de verklaringen van de Vlaamse journalist Rik Van Cauwelaert die zondagachtend op RTL-TVi verklaarde dat de Vlaamse federale vicepremiers door de MR op voorhand waren ingelicht over de plannen van cdH-voorzitter Benoît Lutgen voordat hij deze op 19 juni aankondigde.

Maar in het televisiejournaal van RTL-TVi ontkende premier Charles Michel dat hij zijn Vlaamse partners vooraf had ingelicht over de intenties van Lutgen. "Een volledige fabel", vond Michel, die erop wees dat Maingain de gewoonte heeft om dergelijke scheldwoorden te gebruiken. "Politieke beledigingen maar nul resultaten", aldus de MR-premier die de verklaringen van Maingain vergeleek met de hervormingen die de federale regering heeft doorgevoerd. Michel verklaarde dat hij zijn Vlaamse coalitiepartners enkel had verzekerd dat de coalitiewissel in Wallonië geen gevolgen zou hebben voor de federale regering.

Voor Olivier Maingain is DéFI steeds meer de enige Franstalige dam tegen de N-VA en haar separatistische intenties. Hij vindt dat Benoît Lutgen niet goed geplaatst is om lessen in goed bestuur te geven. "In alle schandalen zijn de drie traditionele partijen betrokken", merkte Maingain op. Zo was Publifin volgens hem een "echte misdaadorganisatie" waar cdH, PS en MR de vergoedingen verdeelden. Het cdH steunde aanvankelijk ook de mandataris niet, die als eerste de misbruiken aan het licht bracht.

Hij wees ook naar andere voorbeelden in Henegouwen en bij het Brusselse OCMW. "Ik wil dat die partijen gesanctioneerd worden en dat het beheer van openbare instellingen grondig wordt herzien", aldus nog de DéFI-voorzitter. Het bestuur en transparantie worden ook de speerpunten van het partijprogramma voor de lokale verkiezingen van 2018.

Maingain was ook scherp voor de zwakke resultaten die de federale regering kan voorleggen. Op Griekenland na heeft België de zwakste groei in Europa. De "zeer zwakke" taxshift heeft volgens hem niets opgebracht.