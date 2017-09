OKRA wil dat regering pensioenhervorming op pauze zet: 'Zo voer je geen hervormingen door'

OKRA, de grootste ouderenbeweging van Vlaanderen, wil dat de federale regering de pensioenhervormingen op pauze zet. Het zit OKRA 'erg hoog' dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) en de regering om de haverklap met nieuwe pensioenmaatregelen komen, zonder dat daar deftig over wordt gecommuniceerd. Dat zegt OKRA-pensioenspecialist Niek De Meester. 'Dit is niet de manier om hervormingen door te voeren. Zorg eerst dat er teksten klaarliggen, en kom dan naar buiten.'

De seniorenbeweging verwijt de regering ook een totaal gebrek aan consequentie. 'Het regeringsbeleid is niet consequent. Dit zijn gewoon maatregelen ingegeven door besparingsdrang. Er zijn geen structurele hervormingen', vindt De Meester.

OKRA wil dat de regering de pauzeknop induwt. 'Er is reflectie nodig over waar we naartoe willen. En er zijn overgangsmaatregelen nodig. Die ontbreken nu volledig.'

OKRA klaagt tevens het totale gebrek aan transparantie aan van de regering rond de pensioenen. 'We weten van niets. We moeten alles via de pers vernemen', klaagt De Meester. Met als gevolg dat de telefoon van dienstverleners, zoals de pensioendienst van de christelijke mutualiteit, roodgloeiend staat van vooral 50-plussers met vragen over hun pensioen.