Officiële Twitter-account prins Laurent verdwenen na ophef over China-bezoek

Maandag had de prins via zijn Twitter-account foto's verspreid waaruit blijkt dat hij op 19 juli in militair uniform aanwezig was bij de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger. Nochtans had premier Charles Michel eerder al gewaarschuwd dat de prins niet zonder toestemming kan afspreken met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

Als gevolg van dat bezoek heeft de eerste minister voorgesteld om een procedure tegen prins Laurent te lanceren en een "proportionele sanctie" toe te passen. Die sanctie kan resulteren in een gedeeltelijke inhouding van de dotatie voor 2017 van de prins.

Of de prins op eigen initiatief besliste om van Twitter te verdwijnen, is niet duidelijk. Maar het koninklijk paleis laat in een reactie alvast weten dat het niet aan de prins gevraagd heeft om zijn profiel te schrappen. "Wij hebben ook vastgesteld dat het persoonlijke twitteraccount van prins Laurent niet toegankelijk is", meldt de persdienst. "Het Paleis heeft de prins helemaal niets gevraagd en wij hadden hierover geen info gekregen.