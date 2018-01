OESO vraagt maatregelen om oververhitting huizenmarkt tegen te gaan

De Belgische banken staan volgens de economische denktank stevig in hun schoenen. Maar de aanhoudende lage rente zou wel eens risico's met zich mee kunnen brengen, waarschuwt de OESO. De prijzen van woningen en het aantal leningen zijn al aanzienlijk gestegen. Extra maatregelen om 'risico's gerelateerd met de huizenmarkt te temperen zouden welkom zijn', adviseert de OESO.

Eerder maande de Nationale Bank de regering al aan om extra maatregelen te nemen om de vastgoedmarkt af te koelen. De centrale bank wil Belgische banken verplichten een extra kapitaalbuffer van zowat 550 miljoen euro aan te leggen voor hun portefeuille hypothecaire kredieten. Een ander advies van de OESO gaat over de Belgische arbeidsmarkt en ons onderwijs.

Immigranten, laaggeschoolden en ouderen participeren daar te weinig in. Het Belgisch onderwijs moet meer inzetten op die achtergestelde studenten, om hen uit te rusten met de nodige vaardigheden. De OEOS schuift onder meer leren op de werkvloer naar voor als oplossing. De OESO ziet een economische groei in ons land dit jaar van 1,7 procent en voorspelt een stabilisering op dat percentage in 2018 en 2019. Private consumptie is daarbij de belangrijkste motor, met dank aan de groeiende tewerkstelling en de stijgende lonen.

Anderzijds zou een daling van de woningprijzen kunnen wegen op de uitgaven van de gezinnen. Traditioneel blijft de denktank hameren op het verminderen van de Belgische schuldenberg. De regering mag niet afwijken van het voorziene pad om die berg af te bouwen, klinkt het.