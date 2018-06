Ode aan de kassei: 'Jongeren zullen niet meer weten hoe de oude stad voelde'

Tijdens mijn laatste zwerftocht door de buik van Antwerpen viel het me op. In mijn oude straat, Goddaard, waren de ruwe kasseien weg. Ze hadden iets poëtisch. Nu ligt er een lelijke vloer over de poëzie, in een oude historische straat. Toen ik er woonde, hingen er op mijn koelkast een paar zinnen van Wannes Van de Velde. 'Die kasseien waren onze vriend, de medeplichtige die we herkenden aan zijn geur. Ze geurden in de regen naar zeewier, stookolie en kelders. Dat weten wij, omdat we ooit een band smeedden met de straten, met plaatsen die mythische namen dragen zoals Bloedberg of Goddaert.'

...