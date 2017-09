OCMW van Schaarbeek luidt alarmklok over migranten in Maximiliaanpark en Noordstation

'Een groot deel van de mensen die in het Noordstation en het Maximiliaanpark leven, krijgt, soms doelbewust, geen enkele informatie. 'Het sturen van de lokale of federale politie om deze mensen op te pakken, op te sluiten en terug te sturen naar landen die ze ontvlucht zijn, of naar de grenzen van Europa, kan niet het goede antwoord zijn', meent Dominique Decoux (Ecolo), voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

'Het terugsturen naar landen in oorlog is bovendien een dure en inefficiënte strategie. Twee gemeenten kunnen op zichzelf een verschijnsel van die omvang niet aan, maar we willen ook niet achter de federale regering gaan staan door mensen in gevaar brengen die al erg kwetsbaar en vaak ook in slechte gezondheid zijn', voegt ze eraan toe.

'We menen dat de doof- en blindheid van de federale regering dergelijke terugkerende situaties teweegbrengt. De weigering om deze mensen ruimer op te vangen, schept toestanden zoals in Calais, die daarna door sommige regeringen als schrikbeeld worden gebruikt', aldus de OCMW-voorzitster.