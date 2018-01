OCAD-topman Paul Van Tigchelt over het verlaagde dreigingsniveau: 'Dit is geen goednieuwsshow'

'Dit is geen goednieuwsshow. We gaan niet verkondigen dat er totaal géén dreiging meer uitgaat van de IS.' Paul Van Tigchelt, sinds twee jaar directeur van het Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging (OCAD), is voorzichtig maar ook opgelucht. Sinds de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs zakte het dreigingsniveau in België niet meer onder de 3 ('ernstig'). Tot het OCAD afgelopen maandag het niveau liet zakken naar 2 ('gemiddeld'). 'Het is de eerste keer sinds ik hier ben dat ik een beetje positief nieuws mag vertellen', zegt Van Tigchelt. Zijn intense werk van de voorbije twee jaar heeft hem anders naar de samenleving doen kijken. 'Ik kom uit de magistratuur. Ik werkte er op cocaïne-criminaliteit en de Antwerpse haven. Per definitie moesten we repressief optreden. Hier op het OCAD zie ik dat een deugdelijk beleid tegen maatschappelijke problemen in eerste instantie géén kwestie is van politie en Justitie. Het begint in een veel vroeger stadium. Het klinkt misschien wollig, maar het is een kwestie van preventie. Dat is mijn belangrijkste inzicht: de strijd tegen terrorisme is op de eerste plaats een strijd voor een inclusieve samenleving.'

