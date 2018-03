Op 14 juni gaat het Wereldkampioenschap voetbal in Rusland van start. Vandaag maakt bondscoach Martinez de selectie Rode Duivels bekend voor een reeks oefeninterlands in aanloop naar het WK. Spelen we het hypocriete spel mee ?

Rusland is als gastland immers bijzonder omstreden: het land schendt de mensenrechten, is Oekraïne binnengevallen en heeft De Krim geannexeerd, discrimineert holebi's, en steunt president Assad in Syrië. Recent bleek dat Rusland er niet voor terugschrikt om in Europese landen uit de gratie gevallen Russen te liquideren. De ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter werden in Groot-Brittannië met het zeldzaam zenuwgas novitsjok uit de weg geruimd.

Delen Nu Russische bommen op Syrische kinderen vallen, mag WK voetbal geen vrijblijvend feestje zijn

Hoe reageert het Westen? Met een stevige portie hypocrisie. We veroordelen Rusland voor mensenrechtenschendingen, maar geven het land wel een WK voetbal cadeau. België mag niet doen alsof haar neus bloedt. Om die reden dienen Groen en Ecolo een parlementaire resolutie in waarbij we aan regeringspartijen N-VA, OpenVLD, CD&V en MR een assertieve en zelfbewuste houding vragen. Als makke lammetjes meedraaien in het propagandacircus dat president Poetin van dit WK wil maken is voor de groenen uitgesloten.

Wat moeten we dan doen? Wegblijven uit Rusland? Allerminst. Slimmer is om assertief gebruik te maken van het WK om mensenrechtenverdedigers een hart onder de riem te steken. Onze diplomatie ten aanzien van Rusland is er een van volgehouden Europese sancties en dialoog. Hoe we ons opstellen ten aanzien van het WK in Rusland moet daarmee in overeenstemming zijn.

Groen wil dan ook de massale media-aandacht gebruiken om de Russische schendingen van de mensenrechten en het oorlogsrecht in Syrië aan de kaak te stellen. Op die plaats waar het Poetin pijn doet: vlak voor de tv-camera's van de wereldpers. Wij hopen dat de Rode Duivels er de pannen van het dak spelen, maar dat onze Belgische officials even straf hun mond opendoen.

Tijdens de openings- en slotceremonie van het WK kunnen onze Belgische vertegenwoordigers zich laten vergezellen door vertegenwoordigers van Russische middenveldorganisaties. Onze ministers en leden van de koninklijke familie kunnen zo een statement maken en een tegengewicht bieden voor de Russische propaganda. In onze resolutie vragen we ook dat de Voetbalbond op de truitjes van onze Rode Duivels een symbool voor de mensenrechten aanbrengt. Politieke tekens zijn verboden, maar er zijn vast en zeker creatieve manieren om toch een statement te maken. De spelers zelf kunnen voorafgaand aan het WK een gemeenschappelijke verklaring verspreiden. Als één spelersgroep zich uitspreekt, zullen andere landen vast en zeker volgen. Ook de Europese Unie kan van het WK gebruikmaken om nieuwe diplomatieke initiatieven te nemen. Nu de Russische bommen op Syrische kinderen vallen, mag het WK geen vrijblijvend feestje van kaviaar en vodka zijn.

Recent was er veel te doen rond de muzikant Damso. Omwille van zijn vrouwonvriendelijke teksten vond de Voetbalbond hem uiteindelijk niet het meest geschikte uithangbord. Terecht. Maar dat bewijst dat voetbal geen eiland is en willens nillens met beide voeten in de maatschappij staat. Kritisch zijn tegenover een rapper is misschien eenvoudiger dan tegenover gastland Rusland. Maar laten we het toch maar proberen.

Sport heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en is een krachtig medium. Topsport kan mensen beroeren en doen nadenken. Denk aan de honderden American Football-spelers die in september vorig jaar knielden tijdens het spelen van het volkslied, uit protest tegen president Trump. Eigenlijk zouden de voetballers op het WK ook zo'n gebaar moet maken.

Dat het WK überhaupt aan Rusland toegewezen werd, is een vergissing van formaat. Kiezen voor Rusland en in 2022 voor Qatar zijn gewetenloze en onbegrijpelijke keuzes. Het bewijst dat de FIFA geregeerd wordt door corruptie en de macht van geld. De bobo's moeten echter beseffen dat de FIFA geen amorele vrijplaats is. Mensenrechten zijn even universeel als het voetbal zelf.

Wouter De Vriendt

Kamerlid Groen en indiener van de WK-resolutie