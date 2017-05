Nu ook screening dikkedarmkanker voor 55-jarigen

Vandaag worden alle Vlamingen van 56 tot en met 74 jaar om de twee jaar uitgenodigd om zich te laten testen op dikkedarmkanker. Vlaams minister van Volkgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) verlaagt die leeftijdsgrens met onmiddelijke ingang naar 55 jaar. Dat meldt de krant De Zondag.

Vandeurzen komt met de maatregel tegemoet aan een Europese richtlijn die een onderzoek naar dikkedarmkanker vanaf 50 jaar aanbeveelt.

Iedereen die dit jaar 55 wordt, zal een uitnodiging in de bus krijgen. De Vlaamse overheid trekt hiervoor jaarlijks 250.000 euro extra uit.

Volgens het Centrum voor Kankeropsporing is dikkedarmkanker de tweede meest voorkomende kanker in Vlaanderen, maar wel eenvoudig vroegtijdig op te sporen.

Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker begon eind 2013. "In 2015 nam al 52 procent van de doelgroep deel", aldus Vandeurzen in De Zondag. "Zo werden er maar liefst 21 procent meer dikkedarmkankers gevonden dan in de periode voordien. Door die vroegtijdige opsporing worden ook de kankers voornamelijk in vroegtijdige stadia ontdekt, wat de kans op genezing vergroot.'