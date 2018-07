Nu de begroting rond is, kunnen partijen zich klaarmaken voor verkiezingsmarathon

Met het begrotingsakkoord, dat de federale regering de nacht van maandag op dinsdag sloot, heeft de ploeg van Charles Michel het laatste grote akkoord afgesloten en kunnen alle partijen zich na het zomerreces opmaken voor een verkiezingsmarathon.

Met het akkoord, dat naast een begroting voor 2019 bestond uit een arbeidsdeal, het openen van de mobiele telecommarkt voor een vierde speler en oplossing voor de gedeeltelijke beursgang van Belfius, heeft de meerderheid de focus opnieuw op het sociaal-economische gelegd nadat het politieke debat gedurende maanden beheerst werd door migratie en identiteit.

Woensdag tijdens het pittige debat in de bevoegde Kamercommissie kwamen de traditionele breuklijnen van het begin van de legislatuur opnieuw duidelijk naar boven: de linkse oppositie brandde het akkoord af als een anti-sociaal pakket dat enkel tot meer armoede zal leiden, terwijl de regering haar beleid verdedigde door te wijzen op de resultaten inzake jobcreatie, voor haar de beste manier om uit de armoede te geraken.

Ook de vakbonden zetten zich schrap. Het ABVV waarschuwde reeds om de campagne van de regering in de war te zullen sturen. De concrete uitwerking van het akkoord belooft ook geen lachertje te worden en daarbij lijkt één man bijzonder onder druk te staan: CD&V-vicepremier en minister van Werk, Kris Peeters, die zichzelf profileert als het "sociale gelaat" van de regering. Hij moet de arbeidsdeal uitvoeren met één van de meest controversiële maatregelen uit het hele akkoord: de versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, weliswaar met een stijging van de uitkering tijdens de eerste zes maanden.

Gaat het om een noodzakelijke maatregel om de werklozen te activeren? Of is het de onvermijdelijke toegeving aan N-VA en Open Vld om een beperking van de uitkeringen in de tijd te vermijden? Of is het het wisselgeld voor een akkoord over de vergoeding van de Arco-coöperanten? De maatregel zorgt alvast voor scherpe reacties.

En dan wil de regering het systeem van de baremieke loonsverhoging op basis van anciënniteit (die oudere werknemers uit de arbeidsmarkt zou prijzen) nog aanpassen en denkt ze aan een gemeenschapsdienst voor werklozen. Het belooft een hete sociale herfst te worden.

De voorstellen van Peeters over de degressiviteit worden in november verwacht, dus na de lokale verkiezingen.

De CD&V-vicepremier heeft overigens nog een tweede zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangen, de Arco-deal. Het gaat om een belofte uit het regeerakkoord en is gekoppeld aan de gedeeltelijke beursgang van Belfius. Om de coöperanten 40 procent van hun investering te kunnen uitkeren, wordt een potje van 600 miljoen euro aangelegd. Maar er blijven twijfels of Europa hiermee zal instemmen.

Indien de Europese Commissie 'neen' zegt, staat de regering-Michel voor een groot probleem op enkele maanden van de parlementsverkiezingen. En dan zijn er nog de dossiers die buiten het begrotingsakkoord gehouden zijn, wegens te gevoelig: de vervanging van de F-16's, die al tot hevige polemieken geleid heeft, en de kwestie van de zware beroepen in het kader van de pensioenhervorming, een onderwerp dat ongetwijfeld tot sociale onlust zal zorgen.

De burgers worden op acht maanden tijd tweemaal naar de stembus geroepen, in oktober voor een gemeente- en provincieraadsverkiezingen, en in mei voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. Hoewel de politieke agenda de komende maanden voornamelijk sociaal en economisch kleurt, lijdt het geen twijfel dat het thema 'identiteit' vroeg of laat opnieuw zal opduiken.

De N-VA maakte er één van de campagnethema's van, en eind september komt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken met zijn nieuw boek "Continent zonder grens" op de proppen. De komende maanden zal alvast lustig gespeculeerd worden over de mogelijke meerderheden en een voortzetting van de huidige N-VA/MR/CD&V/Open Vld-coalitie.

De lokale verkiezingen kunnen vooral in Vlaanderen een eerste indicatie vormen. Denken we maar aan Antwerpen waar Kris Peeters de degens kruist met N-VA-voorzitter Bart De Wever voor het burgemeesterschap.