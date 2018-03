'Notariskantoren zijn de duurste copycenters van het land'

'Zoek in een dorp het mooiste huis en je weet waar de notaris woont.' Het is een oude wijsheid, en de laatste jaren zijn de inkomsten van notarissen al helemaal doorgeschoten. Bij sommigen gaat het om tientallen percenten in amper vijf jaar tijd. Knack onderzocht de jaarrekeningen van een veertigtal notarissen in Vlaanderen, en keek naar hun winst per jaar, na aftrek van personeelskosten voor hun medewerkers en na afschrijvingen, maar wel voor het betalen van belastingen. Het gaat dus om brutobedragen.

De resultaten zijn onthutsend. Een notaris uit Gent realiseerde in 2016 een inkomen van bijna 1,5 miljoen euro. Het was voor hem de helft meer dan vijf jaar eerder. Zijn collega in Knokke-Heist ontving zelfs 1,9 miljoen. Niet onaardig, zo'n maandinkomen van 160.000 euro. (zie kader onderaan)

Voor alle duidelijkheid: Knack zocht niet naar de best verdienende notarissen van het land. De keuze van veertig notarissen gebeurde vrij willekeurig. Er werd gekeken in de verschillende regio's, naar notarissen die al minstens tien jaar actief zijn en die meestal niet geassocieerd zijn met een collega-notaris. Het is dus best mogelijk dat er notarissen zijn die nog meer verdienen.

De slechtst boerende notarissen uit onze steekproef zien maandelijks 60.000 à 70.000 euro bruto per maand op hun rekening verschijnen. Voor de meeste Belgen is dat een minstens jaarsalaris. Maandinkomens van meer dan 100.000 euro per maand zijn zeker geen hoge uitzondering in het notariaat.

Bovendien heeft een notaris, net zoals andere zelfstandigen, het fiscale voordeel dat hij de winsten van zijn kantoor drie jaar lang in de bvba of notarisvennootschap kan stoppen om ze nadien uit te keren als dividend. Dat heeft als prettige bijkomstigheid dat daarop slechts 15 procent roerende voorheffing hoeft te worden betaald.

Knack nam contact op met tien notarissen uit de selectie van veertig, maar niet één was bereid om commentaar te geven bij zijn jaarrekening. Stuk voor stuk wezen ze door naar Erik Van Tricht, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat.

Freya Van den Bossche (SP;A) vindt de inkomsten absurd hoog. 'Wat doet een notaris? Hij vraagt voor een verlijden van een notariële akte documenten op bij de overheid, zet daar een stempel van authenticiteit op, en stuurt het document terug naar de overheid. Het is helemaal geen ingewikkeld werk. Notariskantoren zijn de duurste doorgeefluiken of copycenters van het land geworden.'

Minister van Justitie Koen Geens heeft enkele experts de opdracht gegeven om het beroep van notaris te moderniseren. Hij verwacht concrete voorstellen in april.