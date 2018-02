'Het laagste percentage sinds de start van de BOB-campagnes', zo melden het verkeersinstituut Vias en de politie.

Een jaar geleden blies 2,3 procent positief. Het slechtste resultaat was er in de winter 2003-2004, toen 9,9 procent van de gecontroleerde bestuurders te veel alcohol in het bloed had.

Enige minpuntje van de voorbije campagne is het aantal positieve tests tijdens weeknachten: bijna 6 procent.

Bij een op de negen ongevallen is er alcohol in het spel.