Nooit eerder zoveel dossiers geopend over kinderporno

Het aantal dossiers over seksueel misbruik stijgt in het algemeen: vorig jaar waren er 15 procent meer zaken dan in 2016. Een eenduidige verklaring geven voor de stijging van het aantal kinderpornodossiers is moeilijk. Of er ook meer feiten rond kinderporno gepleegd worden, is moeilijk om te weten, zegt Dirk Depover van Child Focus in De Ochtend op Radio 1. 'Wel is het zeker dat er meer aandacht is voor de problematiek op het niveau van de parketten en het beleid.'

Er komt bovendien meer informatie binnen uit het buitenland. 'Naarmate er meer samenwerking is tussen landen wordt er meer informatie gedeeld. Dat is ook nodig want kinderporno is grensoverschrijdend', zegt Depover. 'Als er meldingen komen uit andere landen kan dat de aanleiding zijn om hier in België een onderzoek op te starten en de Belgische dader te vatten.' Child Focus maakt deel uit van het internationale Inhope-netwerk, dat internationale samenwerking moet verbeteren.

Meer opsporingsmogelijkheden

Sinds vorig jaar zijn er ook meer opsporingsmogelijkheden. Zo maakte de uitbreiding van de wet op de bijzondere opsporingsmethoden de infiltratie van de politie op het internet mogelijk. Agenten die een speciale opleiding hebben gevolgd kunnen dus contact opnemen met een verdachte onder een fictieve identiteit, ook op Darknet, het goed verborgen deel van het internet.

Child Focus kan door een aanpassing van de wetgeving sinds vorig jaar bovendien de beelden die binnenkomen zelf bekijken en analyseren. Dat kon vroeger niet, omdat het voor burgers strafbaar is kinderporno te bekijken, maar door de wetswijziging werd een uitzondering mogelijk. Daarnaast werd in juni 2016 de definitie van kinderporno aangepast en werden meer zaken strafbaar. Daarbij is het de bedoeling om het beeld van de minderjarige op zich te beschermen, zelfs indien het kinderpornografisch materiaal werd gemaakt met een meerderjarige die de uiterlijke kenmerken van een minderjarige wordt gegeven. Ook digitale manipulatie van het beeldmateriaal is sindsdien strafbaar geworden.

Minder seponeringen

Er zijn bovendien minder seponeringen van dossiers, aldus Depover. In 2016 werd nog 20 procent van de dossiers zonder gevolg geklasseerd, vorig jaar was dat 15 procent. 'Dat wijst erop dat men er beter in slaagt bewijzen te verzamelen, dat is misschien het gevolg van toegenomen expertise', aldus de woordvoerder.

Volgens Child Focus kan de aanpak van kinderporno altijd nog beter. Zo kan het systeem om beelden offline te halen verbeterd worden, reageren grote bedrijven zoals Facebook en Google nog te vaak niet op een informatievraag en kunnen de wetten op bescherming van de privacy, zoals de dataretentiewet, het moeilijk maken om ook de privacy van de slachtoffers te beschermen.