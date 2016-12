Non-profitsector betoogt voor kabinet De Block

De vakbonden van de non-profitsector betoogden donderdagochtend aan het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. De bonden willen de minister 'wijzen op de beloftes die op 24 november zijn gemaakt'. De manifestatie lokte volgens de politie een kleine 600 mensen naar de hoofdstad, de bonden zelf spreken van maximum 800 betogers. Om 11.15 uur werden de bonden kort ontvangen bij De Block.

De non-profitsector (zorg, welzijn en cultuur) kwam vorige maand op straat in Brussel voor een nieuw sociaal akkoord voor de sector. Die manifestatie, waar 20.000 betogers aanwezig waren, ging gepaard met een algemene staking in de sector. De Vlaamse en federale regeringen beloofden de bonden toen 'een onderhandelingsagenda tegen het kerstreces'. 'Eén maand later kunnen we enkel vaststellen dat er van die belofte nog niets is waargemaakt. Jammer', hekelt Gert Van Hees van de liberale ACLVB.

Mark Selleslach van de christelijke LBC-NVK treedt hem bij. 'Het is ongelooflijk dat wij een maand later alweer op straat moeten komen met dezelfde boodschap.' Ook Jan Piet Bauwens van BBTK is verontwaardigd. 'Dit kunnen we niet zomaar laten passeren', klonk het daar. De bonden zijn het wachten beu, en herinneren minister De Block nu aan de gemaakte beloftes. Voor het kabinet van De Block werd een symbolische muur van lege dozen gebouwd, 'om de overheid duidelijk te maken dat geen enkele muur hoog genoeg is om de non-profit tegen te houden', aldus Selleslach.

Omstreeks 11.30 uur trekt de betoging richting Martelarenplein, waar de bevoegde Vlaamse ministers dezelfde boodschap krijgen. De Vlaamse regering heeft woensdagavond in allerijl wel nog een onderhandelingsagenda overgemaakt. Een bemiddelaar zou op 17 januari de onderhandelingen over een nieuw meerjarenakkoord opstarten. Bonden, werkgevers en ministers zouden een tweetal keer per maand samenkomen tot een akkoord wordt beklonken, bevestigden de verschillende vakbondsafgevaardigden. De Franstalige bonden protesteren daarnaast ook nog tegen de sluiting van de materniteiten van een aantal ziekenhuizen in onder meer Tubeke en Nijvel.