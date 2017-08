Nog nooit zoveel werkstraffen

De meeste werkstraffen - ruim de helft in 2015 - worden uitgesproken in Wallonië, een derde in Vlaanderen. In beide landsdelen is het aantal werk straffen tussen 2011 en 2015 toe genomen. Enkel in Brussel bleef het cijfer stabiel.

Volgens de minister zijn die werkstraffen beter gericht op de re-integratie van gedetineerden. 'Wie een zwaar misdrijf pleegt, moet uiteraard nog steeds naar de gevangenis', benadrukt hij. 'Maar als een werkstraf bij lichtere misdrijven betere resultaten geeft, dan ben ik daar voorstander van.'