Nog geen onderwijsakkoord: 'CD&V en N-VA zitten elkaar in de haren over alle details'

De Vlaamse regering was bijeen om de knoop door te hakken over de langverwachte hervorming van de tweede en derde graad in het secundair onderwijs. De regering wil het aantal studierichtingen daar fors inperken.

Er werd uitzonderlijk op maandag vergaderd omdat de minister-president Geert Bourgeois dinsdag en woensdag naar het Duitse Dresden trekt. In de loop van de week vinden technische vergaderingen plaats en vrijdagochtend, voor de ministerraad, volgt een nieuw overleg van Bourgeois met de viceministers-presidenten. Het zou de bedoeling zijn daar af te kloppen.

Er werd maandagochtend nog eens grondig door een aantal teksten gegaan, is te horen bij Bourgeois. "Dat er vrijdag opnieuw een kern wordt georganiseerd, wijst er toch op dat de wil bestaat om vooruit te gaan in het dossier", stelt Onderwijsminister Hilde Crevits. "Laat ons nu rustig de onderhandeling voeren."

Naam van de studierichtingen

De discussie speelt zich nagenoeg volledig af tussen CD&V en N-VA, die het liefst zo weinig mogelijk richtingen ziet verdwijnen. Beide partijen zitten elkaar in de haren over alle details, tot de naam van de studierichtingen toe, valt te horen. Daarnaast wordt er volop gekoppeld aan andere grote dossiers.

De regering kwam in het voorjaar al tot een voorlopige consensus over de herschikking van de studierichtingen in het secundair onderwijs. Die tekst werd vervolgens voorgelegd aan het onderwijsveld en dat leverde uiteenlopende reacties op. Dat akkoord bevatte ook een voorstel voor de reorganisatie van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, de veelbesproken 'matrix'.

Die matrix moet een transparanter en rationeler aanbod opleveren, met studierichtingen die leerlingen ofwel duidelijk voorbereiden op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt (respectievelijk doorstroom- en arbeidsmarktgerichte richtingen) of richtingen die de deur voor beide opties open laten (richtingen met dubbele finaliteit). Minister Crevits benadrukte toen dat het ging om "een eerste worp" en wilde met het onderwijsveld in discussie gaan. Op basis van die brede consultatieronde trok minister Crevits net voor het kerstreces met een voorstel naar de regering. Maar het dossier bleek nog niet rijp voor een akkoord.

De oppositiepartijen wijzen er intussen op dat een invoering op 1 september 2018 steeds moeilijker wordt, ook al is dat een noodzakelijkheid voor onder meer sp.a. "De Vlaamse regering heeft geen andere keuze dan door te zetten met de onderwijshervorming als we alle kinderen in Vlaanderen alle kansen willen geven", vindt fractieleider Joris Vandenbroucke. Elisabeth Meuleman van Groen hekelt de onzekerheid voor scholen en leerlingen die al jarenlang aanhoudt.