Nog 21 pluimveebedrijven preventief geblokkeerd

Vanwege de fipronilcrisis heeft het FAVV in een aantal bedrijven stalen genomen. Die bedrijven, in totaal 86, werden ook preventief geblokkeerd. Intussen zijn 65 daarvan al opnieuw vrijgegeven. Bij 21 pluimveebedrijven, waaronder 15 legkipbedrijven, blijft de blokkade nog van kracht.

Bedrijven waar er fipronil in de eieren werd aangetroffen, mogen pas weer opstarten als het voedselagentschap er zeker van is dat de stof er geen probleem stelt voor de voedselketen, herhaalt het FAVV. 'De betrokken bedrijven moeten in eigen controles kunnen aantonen dat er in hun nieuwe eieren geen fipronil te detecteren is. Daarna gaat het FAVV nog eens langs om een officieel monster te nemen en te analyseren. Pas als ook in die analyses geen fipronil meer gedetecteerd wordt, zal het bedrijf vrijgegeven worden', klinkt het.