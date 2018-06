Noël Slangen: 'Musicals zoals Aida van Elton John kunnen bij mij tranen doen opwellen'

is gewezen communicatieadviseur. Nu schrijft hij columns voor De Standaard en Het Belang van Limburg. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 13 minuten en 56 seconden nodig.