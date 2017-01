NMBS schrapt klantonvriendelijke regels

De NMBS komt met een grondige herwerking van haar vervoersvoorwaarden. Die moeten nu eenvoudiger te begrijpen en transparanter zijn voor de reizigers. Daarnaast verdwijnen ook een aantal "klantonvriendelijke regels", meldt de openbaarvervoersmaatschappij in een persbericht. De vereenvoudiging past in het kader van "het streven van de NMBS om meer klantgericht en gebruiksvriendelijk te worden", klinkt het. Een aantal van de klantonvriendelijke regels gaan woensdag, op 1 februari, op de schop.

De vervoersvoorwaarden van de NMBS tellen nu maar liefst 250 pagina's, maar zijn volledig herzien. "De algemene - juridische - voorwaarden worden samengebald in een vijftiental pagina's zonder aan volledigheid in te boeten", meldt de NMBS. "De bijzondere voorwaarden voor de verschillende producten worden op fichebasis per product samengebracht. De verkoopsvoorwaarden voor elk verkoopskanaal krijgen eveneens een aparte plaats."

Abonnement vergeten

Reizigers die hun abonnement vergeten zijn, moeten voortaan niet langer 8 euro administratiekosten betalen als ze zich binnen de 14 dagen met hun abonnement aandienen bij het loket.

Daarnaast moeten reizigers die hun net aangeschafte ticket toch niet willen gebruiken ook niet langer 5 euro administratiekosten betalen als ze om een terugbetaling vragen, of kunnen ze zonder extra kosten hun reis onderbreken.

Reizigers die vanuit Brussel naar Brugge willen reizen, met een reisonderbreking te Gent-Sint-Pieters, betaalden eerder 15,60 euro. Nu betalen zij gewoon de prijs van een rechtstreeks traject naar Brugge (14,30 euro).

De vereenvoudiging van de vervoersvoorwaarden moet ook "de drempel verlagen voor vrijetijdsreizigers, een belangrijke doelstelling voor de komende jaren". In aanloop naar deze herwerking zat de NMBS samen met stakeholders en klanten. Dat gebeurde onder meer via de focusgroepen die werden georganiseerd in het enkele maanden geleden gelanceerde Customer Experience Lab.