Nieuwjaar in Brussel: Politie en brandweer bekogeld met stenen, wagens in brand gestoken

Sint-Jans-Molenbeek

Een drietal voertuigen liep bij de bekogeling in Sint-Jans-Molenbeek lichte schade op aan de carroserie. Dat is vernomen bij de politie van de zone Brussel-West.

Delen Ook de voorbije jaren waren er gelijkaardige incidenten met nieuwjaar.

De incidenten vonden plaats in de buurt van de Leopold II-laan in Molenbeek en metrostation Zwarte Vijvers. Jongeren bekogelden enkele politievoertuigen met stenen, maar ook een brandweerwagen die was uitgerukt in de gemeente.

Volgens de politie bleef de schade beperkt tot wat schade aan de carroserie, maar zijn uit voorzorg toch een twintigtal extra manschappen opgeroepen.

Voorlopig zou de politie nog geen jongeren hebben kunnen onderscheppen die met de stenen gooiden.

Ook de voorbije jaren waren er gelijkaardige incidenten in de gemeente met nieuwjaar. De rust zou er snel moeten weerkeren, klinkt het.

Aan het Weststation werd dan weer een wagen in brand gestoken. Dat meldt de politie van de zone Brussel-West.

Anderlecht

In Anderlecht werden dan weer vier wagens in brand gestoken. Dat gebeurde op een parking in de Victor Olivierlaan, in de Miessestraat en in de Jaurezstraat.

Haren

Aan het commissariaat van de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene in de Brusselse deelgemeente Haren is afgelopen nacht ook brandgesticht. Dat meldt de Brusselse politie vandaag. Twee verdachten konden worden opgepakt.

De brandstichting aan het commissariaat in de Verdunstraat gebeurde aan de voordeur, maar de agenten konden het vuur snel zelf blussen zodat de schade beperkt bleef.

Straatmeubilair en vuilniszakken

Verder waren er nog twee kleine incidenten. In de Modelwijk staken vandalen op een speelpleintje enkele vuilniszakken in brand en op het Prins Leopoldplein werd straatmeubilair in brand gestoken.

In totaal pakte de Brusselse politie afgelopen nacht 37 personen op. In 23 gevallen ging het om bestuurlijke aanhoudingen, voornamelijk voor openbare dronkenschap en ordeverstoring.

Vuurwerk

Het nieuwjaarsvuurwerk op het Heizelplateau trok 45.000 toeschouwers en verliep zonder incidenten, aldus nog de politie.

Er daagden 45.000 toeschouwers op om het eerste nieuwjaarsvuurwerk aan het Atomium bij te wonen. Normaal vindt het Brusselse nieuwjaarsvuurwerk plaats in het stadscentrum, maar door de werken aan het De Brouckèreplein moest de stad op zoek naar een nieuwe locatie. Er waren strenge veiligheidsmaatregelen van kracht.