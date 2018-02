Nieuwe studie over kernuitstap lijkt alle partijen in hun standpunt te bevestigen

Na een tussenkomst van premier Charles Michel besloot Energieminister Marie-Christine Marghem (MR) de nieuwe studies over het energiepact dan toch over te maken aan het parlement. De minister wou de teksten aanvankelijk eerst in de schoot van de regering bespreken, maar Michel besloot dat het beter was open kaart te spelen met het parlement. De studies moeten het energiepact en de kernuitstap het finale duwtje in de rug geven.

...