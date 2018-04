Nieuwe snelheidscampagne gooit het over een andere boeg

De 'modellen' op de affiches zijn gewone Vlamingen die een belofte maken aan hun familie en vrienden om niet te snel te rijden. Het gaat om een andere aanpak dan de top-downcampagnes van de afgelopen jaren waarbij de boodschap steeds door een hogere overheid werd gegeven.

Tijdens de campagne, die tot 6 mei loopt, zullen de 315 aanplakborden op autosnelwegen in Vlaanderen unieke foto's tonen van Vlamingen die aan familie en vrienden beloven zich aan de snelheidslimieten te houden. Zo'n 505 mensen zijn op de affiches te zien, een vijftigtal onder hen was maandag aanwezig bij de aftrap van de campagne in Mechelen.

Jaarlijks sterven ongeveer 87 mensen in het verkeer. Vaak is een te hoge snelheid een van de oorzaken. 'Wie te snel rijdt, heeft een beperkter gezichtsveld, een tragere reactietijd, een langere stopafstand en de gevolgen zijn ernstiger dan bij een ongeval met lage snelheid', zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). 'Ik ben trouwens ook geen voorstander van 130 kilometer per uur op de autosnelweg, uit onderzoek blijkt dat er dan 25 doden per jaar meer zouden vallen. Door mensen zelf als voorbeeld van goed gedrag te stellen, willen we de sociale norm veranderen. Mensen zijn steeds toleranter voor hun eigen verkeerd gedrag dan voor dat van anderen, er is dus zeker nog ruimte voor verbetering.'

De campagne wordt ook op sociale media en in scholen gevoerd. 'Wie wil, kan zich online registeren op de Beloofd-website en voor scholen hebben we een pakket samengesteld waarmee kinderen hun ouders kunnen sensibiliseren en aanzetten om mee te doen met de actie', zegt Werner De Dobbeleer van VSV.

Wie meer info wil over de actie, kan terecht op www.beloofd.be. Wie info en tips voor veiliger verkeer zoekt, vindt deze via www.veiligverkeer.be.