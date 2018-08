Nieuwe schoolpoortacties tegen luchtvervuiling, begin oktober grote slotactie

Dat zegt Annekatrien Verdickt van het collectief Filter Café Filtré.

De vrijdagse acties volgen het klassieke recept waarbij er voor aanvang van de schooldag gesensibiliseerd wordt over de slechte luchtkwaliteit aan de schoolpoort.

In het weekend van 6 en 7 oktober wordt er een 'grootste slotactie' gepland. 'We gaan ballonnen met gezonde lucht vanuit Oostende en de Ardennen helemaal naar Brussel brengen. Dat kan met de fiets, al lopend of met de trein. De ballon zal alle steden aandoen die Filter Café Filtré mee hebben georganiseerd', vertelt Verdickt.

Op zaterdag vertrekt een ballon vanuit Oostende via Lichtervelde, Kortrijk, Deinze, Gent, Sint-Niklaas naar Antwerpen. Vanuit Wallonië komt er eveneens een ballon aan in Antwerpen.

Zaterdag zullen er in verschillende steden ook nog debatten zijn over onder meer luchtkwaliteit, mobiliteit en verkeersveiligheid. 'Zondagochtend willen we dan met een grote massa en tientallen organisaties vanuit Antwerpen richting Brussel trekken en dat over de A12. In Brussel eindigen we in het Jubelpark en daar zal een festival plaatsvinden dat georganiseerd wordt door burgerplatform Bruxsel'air', zegt Verdickt nog.