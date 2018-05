Nieuwe politiek directeur bij SP.A

Jan Cornillie stopt als politiek directeur van SP.A en neemt volgend jaar deel aan de parlementsverkiezingen. Dat schrijven De Morgen en De Standaard maandag. Zijn vertrek zorgt voor een reshuffle op het partijhoofdkwartier aan de Grasmarkt.

Cornillie was pas sinds einde maart vorig jaar politiek directeur van SP.A. Hij leidde op dat moment al jaren de studiedienst, maar schoof op vraag van voorzitter John Crombez door naar de functie van politiek directeur. Nu vindt hij, zeker voor socialisten, de tijd rijp om een versnelling hoger te schakelen. 'De vernieuwing van de partij en de sp.academy hebben voor een nieuw elan en nieuw talent gezorgd. Die vernieuwing heeft ook mij de energie, de drive en de nodige durf bezorgd om de stap te zetten', licht Cornillie toe.

Zijn beslissing leidt tot een interne stoelendans, schrijft De Standaard en wordt bevestigd door sp.a. Oud-journalist Gorik Van Holen, nu campagnedirecteur, neemt de functie van Cornillie erbij. Inti Ghysels wordt coördinator van de studiedienst, maar blijft de fiscale dossiers opvolgen. De veertigjarige Cornillie zelf vervangt Thierry Vanderkindere als fractiesecretaris in het Vlaams Parlement. Die gaat met pensioen.

Het is nog niet bekend waar Cornillie precies op de lijst zal staan. Hij woont in Vorst, waardoor hij zowel bij de federale als de Vlaamse, Brusselse of Europese verkiezingen kan opkomen.