Nieuwe peiling: N-VA boven 30 procent, Groen wordt derde partij

N-VA daalt in de peiling met 2,2 procentpunt in vergelijking met de verkiezingen van mei 2014, maar blijft veruit de grootste partij van Vlaanderen. Met 30,2 procent haalt de partij een veel betere score dan in de peiling van VRT en De Standaard, die N-VA in april nog op 26,3 procent plaatste.

CD&V gaat een kleine beetje achteruit. In de peiling haalt de partij 2,5 procentpunt minder dan bij de verkiezingen van mei 2014, maar blijft zo wel de tweede grootste van Vlaanderen met 16,1 procent. Groen wordt de derde partij en haalt 4,8 procentpunt meer dan bij de verkiezingen. De groenen komt uit op 13,4 procent. Open Vld en sp.a blijven dalen en halen nog respectievelijk 12,1 en 12,2 procent.

Vlaams Belang haalt 7,9 procent, of 2,1 procentpunt meer dan bij de verkiezingen.

PVDA haalt met 5 procent nipt de kiesdrempel, maar slaagt er niet om mee te profiteren van de populariteit die de partij in Franstalig België geniet.

De peiling werd tussen 25 augustus en en 3 september uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos bij 2.388 respondenten.