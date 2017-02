Nieuwe opdoffer voor Eurostadion: negatief advies voor milieuvergunning

Initiatiefnemer Ghelamco moest naast de procedure voor de bouwvergunning ook een milieuvergunning aanvragen voor het Eurostadion. Die milieuvergunningsprocedure loopt via de provincie Vlaams-Brabant, die daarvoor advies vroeg bij Ruimte Vlaanderen. Dat advies, dat persagentschap Belga kon inkijken, blijkt nu ongunstig omdat er geen oplossing is voor de lokale buurtweg aan parking C, de site van het geplande voetbalstadion.

