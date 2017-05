Nieuwe maatregelen in strijd tegen terreur

Voorts stemde de ministerraad in met de invoering van een nieuwe bijzondere opsporingsmethode 'burgerinfiltratie', in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, om een antwoord te bieden op de beperkingen van de informantenwerking en politionele infiltratie. De burgerinfiltratie zal aan strikte voorwaarden, sterke waarborgen en een groot aantal sluitende controlemechanismen onderhevig zijn.

Twee omzendbrieven over het uitreiken van documenten, de gecontroleerde terugkeer en de georganiseerde opvang van Syriëstrijders bij de aankomst in België worden aan de Nationale Veiligheidsraad voorgelegd en in de tweede helft van dit jaar verspreid.

De Channel Terminal in Brussel-Zuid en de TGV-werkplaats in Vorst worden extra beveiligd en er komen veiligheidspoortjes en bewakingscamera's in de internationale treinstations. Daarnaast zijn er maatregelen voor reizigers die vanop een Belgische luchthaven vertrekken.

Er worden opleidingen over radicalisering voorzien voor de maatschappelijk assistenten van de OCMW's.

Screening van gevoelige functies

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigde ook een screening aan van gevoelige functies, zowel in de openbare sector als in de privésector - de famaceutische sector, Seveso-bedrijven, openbaar vervoer, enzovoort. Daarvoor wordt de wet over veiligheidsmachtigingen, attesten en adviezen aangepast, wat in de tweede helft van het jaar gepland is.

Omwille van de transparantie inzake de buitenlandse financiering van erediensten worden de financiële transparantieregels voor vzw's verscherpt. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een voorstel ingediend die deze vzw's verplicht, rekening houdend met de privacyregels, tot het aanleggen van een lijst met herkomst en grootte van giften, als deze giften een bepaalde drempel overschrijden.

Financiële dienstverstrekkers, die als tussenpersoon fungeren bij de financiering van terrorisme, worden verplicht te antwoorden op vragen van het parket. Het parket krijgt ook meer mogelijkheden inzake betaalverkeer met virtuele munten zoals bitcoins en geldverzendingsdiensten.

Verder is er goedkeuring verleend aan een wettelijke regeling voor spijtoptanten.