'Nieuwe kroongetuige in onderzoek Bende van Nijvel duidt overste aan als 'De Reus''

Het onderzoeksteam naar de Bende van Nijvel heeft deze week een nieuwe potentiële kroongetuige verhoord. De man, een ex-militair die jarenlang lid was van de extreemrechtste organisatie Westland New Post (WNP), nam enkele maanden geleden vanuit het buitenland contact met hen op en zette hen op het spoor van zijn toenmalige overste Michel Libert. Dat berichten Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws zaterdag.

De getuige, een Vlaamse vijftiger, werd als jonge militair in 1979 door Libert - die zijn overste was in het leger - gerekruteerd voor het extreemrechtse WNP, waarvan Libert de nummer twee was, meldt Het Nieuwsblad.

In opdracht van de organisatie voerde de getuige schaduwopdrachten uit en brak hij onder meer in de militaire kazerne van Lombarsijde in om er materiaal te stelen. Hoewel de man aanvankelijk dacht in het belang van het land te handelen, kreeg hij 1981 argwaan tijdens een trainingskamp in het Zoniënwoud en verliet hij naar eigen zeggen de organisatie.

"Enkele weken later schreven de kranten over de misdaden, gepleegd door de Bende van Nijvel. Ik herkende wat we geleerd hadden", wordt hij geciteerd in Het Nieuwsblad. De getuige zegt dat hij enkele jaren geleden Libert meteen herkende in de robotfoto van 'de Reus'.

De getuige komt nu met de informatie op de proppen omdat 'de berichtgeving rond Christiaan Bonkoffsky, die ook als de Reus werd aangewezen, hem aan het denken heeft gezet', verklaart zijn advocaat Kristiaan Vandenbussche nog aan het Nieuwsblad.

De 63-jarige Libert is geen onbekende in het Bende-dossier, waarin een link met het WNP al werd onderzocht. Hij werd al twee keer opgepakt, in 1983 en 2014. Zelf ontkent hij aan het Nieuwsblad: "Neen, ik ben niét robotfoto nummer 19, alias de Reus van de Bende Van Nijvel. WNP wou in die jaren van Koude Oorlog een verzetsbewging tegen een eventuele Sovjetinval voorbereiden. Wij waren bereid om te doden, maar alleen in oorlogssituaties, tegen de vijand. Niet om de bevolking te terroriseren", luidt het.