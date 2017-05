Nieuwe getuigenis van judoka over toptrainer in Terzake

"Hij is ook eens in de kleedkamer gekomen en heeft me toen ook proberen te kussen. Een tongkus. Dat is toch niet normaal bij een kind van 13 door een man van een jaar of 29?". Aldus getuigt een judoka dinsdag anoniem in het duidingsprogramma Terzake op de VRT over een toptrainer in de judosport die vorige donderdag al in opspraak was gekomen door de getuigenis van ex-judoka Ann Simons.

"Toen ik 13 was, probeerde hij mij te kussen" volledige getuigenis over judotrainer vanavond in #terzaketvhttps://t.co/DohWxTHrhz pic.twitter.com/5jDx5IgzVM -- Terzake (@terzaketv) May 30, 2017

Ann Simons had het over ongepaste opmerkingen die ze van de man kreeg, toen ze als tiener door hem gecoacht werd.

De nieuwe getuigenis over de tongkus in de kleedkamer komt van een vrouw die eind jaren '80 gecoacht werd door de in opspraak gebrachte trainer. Daarnaast getuigt de anonieme vrouw over een andere trainer die haar betaste toen ze wegens een blessure aan het sleutelbeen moest worden ingetapet. "De tape liep tot voorbij mijn borsten en dan vroeg de trainer: "Vind je dat leuk als ik aan je borsten kom?", getuigt de vrouw.

Over de context waarin het grensoverschrijdend gedrag plaatsvond, zegt de nieuwe getuige dat de feiten werden gepleegd "op een bepaald niveau waar een trainer beslist over je toekomst. Ik denk dat je dan vrij veel toelaat, onbewust misschien." De toptrainer heeft de eerdere beschuldigingen dinsdag in een schriftelijke verklaring "feitelijk onjuist en lasterlijk" genoemd. "Is hij nu ronduit aan het liegen of beseft hij echt niet wat hij allemaal doet", reageert de nieuwe getuige. "Soms heb ik daar wel schrik voor: dat hij uiteindelijk zo ver weg is, dat hij het allemaal niet meer weet en beseft."

De man zelf ontkende vandaag alle beschuldigingen.