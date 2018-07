Nieuwe eindtermen in eerste graad secundair onderwijs na twintig jaar

Eind oktober 2017 bereikten de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open VLD al een akkoord over het kader voor de nieuwe eindtermen. Die eindtermen, die bepalen wat leerlingen op school minstens moeten kennen en kunnen, waren na 20 jaar aan een opfrisbeurt toe. Ze moesten ook duidelijker en coherenter zijn.

Delen De eindtermen gaan in samen met de start van de modernisering van het onderwijs in september 2019.

Het eerder bereikte akkoord voorzag onder meer in 16 'sleutelcompetenties' (onder andere Nederlands, digitale vaardigheden, financiële competenties,...) , het schrappen van het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen, een periodieke screening van de eindtermen...

De eindtermen waarover nu een inhoudelijk akkoord bereikt is, hebben betrekking op de eerste graad van het secundair onderwijs. Ze gaan in samen met de start van de modernisering van het onderwijs in september 2019. De nog te ontwikkelen eindtermen voor de twee graad moeten ingaan op 1 september 2021 en die voor de derde graad in september 2023.

Concreet gaat het aantal eindtermen in de eerste graad van 688 naar 382. Er zijn er dus minder, maar ze zijn volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits wel 'langer, duidelijker en ambitieuzer'.

Alle eindtermen moeten worden bereikt en elke leerling moet ook op het einde van de eerste graad de eindtermen basisgeletterdheid op individueel niveau halen.

Bedoeling is dat de onderwijsverstrekkers de nieuwe eindtermen opnemen in hun leerplannen en dat de onderwijskoepels, het GO! en de uitgeverijen van handboeken aan de slag gaan met het vertalen van de eindtermen naar de klasvloer.

Katholiek Onderwijs en GO!

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen is tevreden met het akkoord. Dat zegt directeur-generaal Lieven Boeve. De onderwijskoepel gaat nu aan de slag met de tekst om verder te werken aan de nieuwe leerplannen, klinkt het.

'Wij waren betrokken in de ontwikkelcommissies voor de nieuwe eindtermen, nu zijn ze in een decreet gegoten en na de zomer moet het parlement ze goedkeuren. We zijn tevreden met deze volgende stap.' Aldus Boeve.

Het GO! is dan weer 'verheugd' met het akkoord over de nieuwe eindtermen. 'We hebben binnen de ontwikkelcommissies heel wat werk verzet om de nieuwe eindtermen kwaliteitsvol te ontwikkelen. We zijn dus erg verheugd en hopen dat het parlement ze nu snel goedkeurt', zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck.

Voor het GO! is het vooral belangrijk dat het 'actief burgerschap', waar het gemeenschapsonderwijs al langer werk van maakt, nu ook in de eindtermen is opgenomen, zegt Verdyck. 'Bedoeling daarbij is om leerlingen om te vormen tot kritische burgers, met respect voor de democratische waarden.'