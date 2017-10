Nieuwe borstkankerverzekering oogst kritiek: 'Wegblijven van Amerikaanse toestanden'

Vrouwen die intekenen op de Feminaverzekering van AG Insurance betalen een premie tussen 4 en 24 euro per maand. Als ze de diagnose krijgen, ontvangen ze een uitkering van 5.000 tot 10.000 euro, waarmee ze bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of massages kunnen betalen, schrijven de Mediahuis-kranten woensdag.

Think Pink, de vzw die strijdt tegen borstkanker, is kritisch. 'Dit zijn Amerikaanse toestanden', luidt het. 'Vooral omdat net mensen met het grootste risico op kanker niet worden toegelaten. Vier op de vijf patiënten zijn vijftigplussers, die worden duidelijk uit de verzekering geweerd. Net zoals wie eerder al kanker had. De vzw pleit daarom voor een wetgevend kader.

In een reactie wijst AG Insurance er op dat het 'niet de beodeling is de sociale zekerheid te vervangen'. 'Dit zijn privécontracten, het vormt slechts een aanvulling op de sociale zekerheid', verduidelijkt woordvoerder Gerrit Feyaerts. AG Insurance moest naar eigen zeggen 'keuzes maken' om de verzekering betaalbaar te houden voor een zo groot mogelijke groep. Feyaerts sluit niet uit dat op termijn nog gesleuteld wordt aan de formule.

'We nemen vijftigplussers niet meteen op, maar dit is nog een beetje een test.' Het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block houdt zich voorlopig op de vlakte omdat het over onvoldoende productinformatie beschikt, klinkt het.