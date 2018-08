Nieuwe aanslagen in Afghanistan eisten zeker 34 levens

De dodelijkste aanslag was die op een sjiitische moskee in Gardez, de hoofdstad van de oostelijke provincie Paktia. Dat gebeurde tijdens het vrijdaggebed, zegt generaal Raz Mohammad Mandozai, politiechef van de provincie.

Twee gewapende mannen bestormden de moskee, openden het vuur op de gelovigen en bliezen daarna zichzelf op. Ze sleurden minstens 25 mensen mee de dood in, er is ook sprake van tientallen gewonden.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar wellicht gebeurt dat nog door de Taliban of Islamitische Staat.

Bloedige week

Afghanistan beleeft een bloedige week. Nog vrijdag kwamen negen burgers om bij twee bomexplosies in het zuiden van Afghanistan. Zes mensen, onder wie vier kinderen, stierven in de zuidelijke provincie Helmand door een bermbom. Drie anderen stierven door een bermbom in de provincie Kandahar. Nog eens drie anderen raakten gewond.

Dinsdag vielen in de stad Jalalabad zeker 15 doden bij een aanslag op een overheidsgebouw en in de westelijke provincie Farah nog eens 11 doden en minstens 37 gewonden toen een bus op een mijn reed. Die is wellicht het werk van de Taliban.