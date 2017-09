Nieuw in Knack: de essays van Rik Torfs

Een fragment uit Rik Torfs essay

'Uitgestelde emoties: ze vielen mij heel sterk op naar aanleiding van de pedofilieschandalen die in het begin van dit decennium de kerk teisterden. Mensen voelen zich in hun intellectuele ontwikkeling geremd, gefnuikt door de grote macht en invloed die de kerk decennia- of eeuwenlang uitoefende. Daarbij springen de kwetsuren in het oog van wie zelf niet langer onder een drukkende kerkelijke opvoeding te lijden hadden, twintigers of dertigers bijvoorbeeld. Zij torsen het leed van een vorige generatie, leed waarvan de weerslag ook in hun eigen opvoeding doorsijpelde.'

'Hun gevoel kan worden vergeleken met dat van hedendaagse feministen. Zeker, elke vorm van discriminatie tussen mannen en vrouwen is niet verdwenen. Toch bestrijden sommige vrouwen, doorheen het discours dat zij vandaag hanteren, vooral het leed waarvan hun moeders en grootmoeders het slachtoffer werden en waartegen die toen niet konden protesteren. Kwetsuren vloeien voort uit uitgesteld leed. De verontwaardiging over voorgoed gemiste kansen van een verdwenen generatie.'