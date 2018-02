Nieuw decreet kunstonderwijs krijgt groen licht in commissie

Het deeltijds kunstonderwijs wacht al sinds 2003 op een eigen 'niveaudecreet'. Zo'n decreet is nodig om tot het onderwijs te behoren, en garandeert dus dat de academies Vlaams geld én controle van de onderwijsinspectie krijgen. Verschillende onderwijsministers beten hun tanden stuk op het dossier. Na consultatierondes met het werkveld en experten legde minister Crevits een ontwerpdecreet op tafel.

Heel wat vernieuwingen, maar vooral het verruimde aanbod springt in het oog. De meer dan 184.000 leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs zullen vanaf september ook opleidingen cabaret, comedy, werelddans of zelfs dj kunnen volgen. Kunnen, want de academies zijn niet verplicht om die opleidingen in te richten, en moeten dat ook niet per se vanaf het schooljaar 2018-2019 doen, benadrukt de minister. Idem voor de opleidingen muziek en woordkunst-drama. Daar kunnen de academies vanaf september lessen aanbieden voor kinderen vanaf 6 jaar, terwijl de leeftijdsgrens nu op 8 jaar ligt.

De academies krijgen ook meer creatieve vrijheid. De einddoelen - nu moeten leerlingen bij het afstuderen in de piano-opleiding een fuga van Bach spelen, wie afstudeert in voordracht moet een gedicht van Guido Gezelle voordragen uit het hoofd - mogen ze vanaf nu zelf bepalen. 'Het is aan de experten en leerkrachten om te bepalen welk repertoire leerlingen voorgeschoteld krijgen. Dat mag Gezelle of Bach zijn, maar we willen dat niet meer opleggen', zegt Crevits.

Het kunstonderwijs mag vanaf volgend schooljaar ook zelf beroepskwalificaties uitdelen. Concreet: leerlingen kunnen de competenties die ze op de kunstacademie geleerd hebben, op hun cv zetten als een verworven vaardigheid. Daarmee wil de minister leerlingen die van hun hobby hun beroep willen maken, beter ondersteunen.

Tot slot wil Crevits ook een breder publiek aantrekken. Nu schrijven vooral kinderen en volwassenen uit de 'blanke middenklasse' zich in voor een kunstopleiding. Om daar een mouw aan te passen, kijkt de minister vooral naar gewone basis- en middelbare scholen, waar leerplicht geldt en alle sociale groepen in principe dus samenzitten. Een leerkracht uit de kunstacademie kan bijvoorbeeld langsgaan in een gewone school in het kader van een vak als muzikale opvoeding. Ook met lokale culturele verenigingen als fanfares, of met het hoger onderwijs, kan worden samengewerkt. Projecten moeten aangevraagd worden op een nieuw online platform, waarna de Vlaamse overheid financiert.

Het volledige financiële plaatje ziet er als volgt uit. Kunstacademies krijgen extra budget, in totaal meer dan 3 miljoen euro, en de 'open-end financiering' blijft: voor elke extra leerling, volgt extra budget. Het inschrijvingsgeld blijft hetzelfde, benadrukte Crevits. De tekst verhuist nu naar de plenaire vergadering. Als het ook daar groen licht krijgt, gaat de hervorming op 1 september in.