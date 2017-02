'Niet nieuw, niet Vlaams en een alliantie met scheurtjes: de N-VA is stilaan toe aan een nieuwe naam'

Eddy Bevers, N-VA-burgemeester in Willebroek, deed het niet met opzet, zegt hij. Bevers heeft vier betaalde mandaten bij energie-, water- en afvalintercommunales, maar 'vergat' die aan te geven bij het Rekenhof. In De Tijd gaf hij dit weekend zijn fout toe: 'Ik wist dat op een dag dit telefoontje zou komen. Nalatigheid is de oorzaak. Ik weet dat dat een flauw excuus is en dat ik daarmee een strafbaar feit pleegde. Maar ik deed het niet met opzet.'

