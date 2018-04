'Niet elk verhaal hoeft een moralistisch sprookje te zijn'

The Simpsons leven nog altijd! De serie die op mijn generatie een even grote invloed heeft gehad als Monty Python op de vorige levert nog altijd nieuwe seizoenen af. Vorige week haalde ze zelfs opnieuw de Vlaamse kranten. De makers van The Simpsons hadden gereageerd op een rel over het personage Apu Nahasapeemapetilon, de Indische migrant die de plaatselijke supermarkt openhoudt. In alles - zijn naam, om maar iets te noemen - is Nahasapeemapetilon het cliché van de Indiër in de Verenigde Staten: een sul van een winkeluitbater die moed...