'Niet achter elk gesprek met een projectontwikkelaar schuilt een politiek schandaal'

Marcel Smets ontvangt ons in de historische salle héraldique van het kasteel van Arenberg, de thuisbasis van de Leuvense faculteit architectuur. Onder het raam kabbelt de Dijle, en het geheel ademt rust, kalmte en tijdeloosheid. Het is het ideale kader om een aantal hot topics met enige historische afstand te benaderen en in perspectief te plaatsen. Smets doceerde hier 40 jaar stedenbouw, is intussen met emeritaat maar blijft een autoriteit in zijn vakgebied. Al in de jaren zeventig vormde hij samen met collega-architect Bob Van Reeth en beeldhouwer Jean-Paul Laenen het collectief Krokus, een werkgroep voor de rehabilitatie van het stedelijk milieu. In Leuven was hij hoofdstedenbouwkundige van de nieuwe stationsomgeving, in Nantes van de transformatie van het vroegere havengebied. Tussen 2005 en 2010 was hij Vlaams bouwmeester. Vandaag werkt hij nog als adviseur en partner van ORG Urbanism, begeleidt hij projecten en neemt hij deel aan vakjury's.

