Niemand wil het in de Kamer over De Wever hebben, maar iedereen doet het

Het energiebeleid van de Vlaamse en federale regering is 'gebakken lucht', aldus N-VA-voorzitter Bart De Wever. Niemand voelde zich tijdens het vragenuurtje in de Kamer geroepen om dat beeld bij te stellen, maar overal ging zijn naam over de tongen.