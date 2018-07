Nicola Mazzanti van de Brusselse Cinematek over gerestaureerde films en Martin Scorsese

Het is gezellig druk op de prachtige Piazza Maggiore van Bologna, waar een metersgroot scherm staat opgesteld tussen de wereldberoemde renaissancegebouwen. Drieduizend filmliefhebbers zitten er vol spanning op hun stoeltje te wachten op de projectie van Enamorada, een Mexicaanse zwartwitfilm uit 1946. En toegegeven: ook wel een beetje op de man die dat gerestaureerde meesterwerk zal inleiden, wanneer de zon volledig achter de palazzi is weggezakt. Dat is namelijk niemand minder dan maestro Martin Scorsese, de maker van klassiekers als Taxi Driver, Raging Bull en Goodfellas. Maar ook: zowat de bekendste filmfreak ter wereld, die zich met zijn in 1990 opgerichte Film Foundation inzet voor het conserveren en restaureren van het cinematografische werelderfgoed.

...