Ngo's uiten kritiek op hervorming dringende geneeskundige hulp

Ducarme zegt zaterdag in La Dernière Heure dat hij een einde wil maken aan de 'misbruiken' van de dringende medische hulpverlening. Hij heeft het onder meer over 'de terugbetaling van esthetische chirurgie en niet noodzakelijke echografieën voor zwangere vrouwen'.

'Schandalig', reageert de directeur van Dokters van de Wereld, Pierre Verbeeren, zaterdag. 'Die dringende geneeskundige hulp is steeds moeilijker te verkrijgen en het enige wat Ducarme te zeggen heeft, is dat er misbruiken zijn. Dat is schandalig! Dat is xenofobie.'

Verbeeren legt uit dat het onderzoek door het OCMW, om na te gaan of de persoon wel degelijk behoeftig is, steeds complexer wordt en er een aanzienlijke papierwinkel bij komt kijken. Dat vertraagt de toegang tot de hulp. 'Normaal duurt de procedure om medisch gedekt te zijn maximum 30 dagen. In werkelijkheid sleept die procedure voor honderden mensen aan. Het gaat daarbij onder meer om vrouwen die acht maanden zwanger zijn en die nog geen recht hebben gehad op een echo.'

Disproportioneel

De directrice van Ciré, Sotieta Ngo, noemt de hervorming disproportioneel. Ze herinnert eraan dat de regels van het OCMW bijzonder streng zijn. 'Beknotten van de dringende geneeskundige hulp, dat is raken aan de menselijke waardigheid', zegt ze.

Dokters van de Wereld wijst zaterdag ook nog op een studie van het KCE over het onderwerp. Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg moet de hervorming van de dringende geneeskundige hulp eerst en vooral passeren via een vereenvoudiging van de administratieve procedures.

BVAS-voorzitter Marc Moens heeft vragen bij het voornemen van Ducarme om controleartsen achteraf te laten nagaan of een ingreep bij een illegale migrant al dan niet dringend was. 'We dreigen in situaties verzeild te geraken waarbij de arts tussen hamer en aambeeld zit', zegt Moens.

'De arts is via zijn deontologische code eraan gebonden om mensen te helpen en beslist in eer en geweten of een ingreep dringend is. Als een controlearts dan maanden nadien stelt dat dat niet zo was, wie draait dan op voor de kosten? Meer dan waarschijnlijk zal de arts daarvoor moeten opdraaien, waardoor hij een volgende keer wel twee keer zal nadenken en misschien zal weigeren om nog medische hulp te leveren.'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) toonde zich op twitter intussen al tevreden met de plannen van Ducarme.