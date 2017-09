Ngo's dienen klacht in na politieacties in Brussel-Noord en Maximiliaanpark

De politie heeft woensdag en donderdag meer dan zeventig mensen opgepakt tijdens een actie bij de migranten die verblijven in de buurt van het Brusselse Noordstation. Vrijdag werden nog eens een dertigtal mensen opgepakt bij een gelijkaardige operatie in het nabijgelegen Maximiliaanpark.

'In het Maximiliaanpark zijn ongeveer 400 à 500 mannen, vrouwen en kinderen verstoken van iedere hulp en steun van de overheid. De herhaalde politieacties zorgen ervoor dat die leefomstandigheden de drempel van de onmenselijke en vernederende behandeling hebben bereikt', zo stel Deswaef.

'De razzia's die de politie de voorbije drie dagen heeft uitgevoerd, zijn de ultieme schande voor de overheid', klinkt het voorts. 'De hoofdstad van Europa is niet in staat om enkele honderden migranten op te vangen. De meesten van hen komen uit Eritrea, Soedan en Irak, landen waarvoor de erkenningsgraad voor het vluchtelingenstatuut erg hoog ligt.'

'De overheid heeft dus de plicht om hen waardig op te vangen en om hen te informeren over hun rechten en over de asielprocedure. Maar in plaats daarvan sturen we de politie om hen op te jagen, te intimideren, te vernederen of te arresteren', vervolgt hij. 'Men doet niets anders dan het probleem verschuiven, met medeplichtigheid van de burgemeesters van de stad Brussel en Schaarbeek', aldus Deswaef.