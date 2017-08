New York Times wijst Oekraïne aan als leverancier raketonderdelen aan Noord-Korea

Oekraïne, bondgenoot van de VS, ontkent in alle toonaarden en bestempelt de berichtgeving als een 'door de Russische geheime diensten opgezette anti-Oekraïense campagne'. Niet Kiev levert technologie aan Pyongyang, maar Moskou, wist secretaris Oleksandr Toerchinov van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad.

Volgens de Amerikaanse krant begon het staatsbedrijf Joezjmasj met het leveren van motoren voor raketten, omdat de onderneming door het Maidan-protest van drie jaar geleden in zwaar weer was terechtgekomen wegens het wegvallen van bestelling voor de Russische nucleaire vloot. De motoren zouden afkomstig zijn uit een oude rakettenfabriek van de USSR in de Oekraïense stad Dnipro (het vroegere Dnjepropetrovsk).

'Experts geloven dat het (Joezjmasj) de meest waarschijnlijke bron is voor de motoren' die in juli gebruikt werden voor het aandrijven van de twee intercontinentale ballistische raketten die in juli getest werden door Noord-Korea, zo schrijft New York Times. Het waren die tests die voor het eerst duidelijk maakten dat Noord-Korea over langeafstandsraketten beschikt die in theorie in staat zijn om Amerikaanse steden te bereiken.

Ook Joezjmasj ontkende maandag het bericht. Het staatsbedrijf stelt dat het 'nooit een link had met Noord-Koreaanse raketprogramma's'.