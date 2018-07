Neutrale sigarettenpakjes: bijna drie keer zoveel voorstanders als tegenstanders

'Europa voorziet de mogelijkheid voor de lidstaten om vanaf 2020 neutrale pakjes voor sigaretten te gebruiken. Een verplichting is het niet', zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid.

'De regering moet voor de parlementaire vakantie van 21 juli de knoop doorhakken om tegen 1 januari 2020 neutrale pakjes op de verkooppunten te hebben. Hoewel alle partijen de neutrale pakjes willen, steken ze elkaar stokken in de wielen met politieke manoeuvres. Hierdoor riskeert heel het dossier, vlak voor de aankomst, vast te lopen. Dit soort politieke spelletjes is nefast voor de volksgezondheid. Je kan je afvragen in hoeverre er achter de schermen druk wordt uitgeoefend door de tabaksbedrijven die hun enorme winsten niet graag zien afnemen. Volgens de rookenquête staat nochtans het merendeel van de bevolking, ongeacht sociale klasse, achter neutrale pakjes', stelt Suzanne Gabriels, experte tabakspreventie bij Stichting tegen Kanker.

De overgrote meerderheid van de Belgen (80 pct) heeft een negatieve mening over de tabaksindustrie. En 83 pct van de bevolking vindt dat een overheid zeer terughoudend en transparant moet zijn inzake haar contact met de tabaksindustrie. Stichting tegen Kanker rekent erop dat onze regering deze wens serieus neemt.