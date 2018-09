Neutrale pakjes voor roltabak en sigaretten: regering heeft akkoord

De maatregel moet helpen om het roken terug te dringen.

'Dit is een zeer belangrijke beslissing die we vandaag nemen. De verpakking van sigaretten en roltabak onaantrekkelijker maken is erg belangrijk in de strijd tegen tabak, dat blijkt ook duidelijk uit buitenlandse voorbeelden. Onze administraties gaan nu meteen aan de slag, zodat we dit zo snel mogelijk kunnen invoeren in ons land', zegt De Block.

De administraties zullen het koninklijk besluit, dat de grote lijnen vastlegt, nu voorleggen aan de Europese Commissie en aan de Raad van State.

Met de invoering van de neutrale pakjes volgt ons land het voorbeeld van onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Ierland. De neutrale verpakking zal gelden voor sigaretten, roltabak en waterpijptabak.

Beginnen voorkomen

Tabakologe Els Bosch van Rookstopcoach.be, een associatie van tabakologen die mensen helpt om te stoppen met roken, reageert tevreden op de beslissing van de federale regering om neutrale verpakkingen te verplichten voor roltabak en sigaretten.

'Ik ben verrast dat het er zo snel is doorgekomen', zegt Bosch, die enkele maanden geleden nog de vrees uitte dat de tabaksindustrie met lobbywerk voor (lang) uitstel zou kunnen zorgen.

Bosch stelt in een eerste reactie dat verstokte rokers weliswaar hun sigaretten of tabak niet links zullen laten liggen omwille van een blanco verpakking, maar dat de maatregel wel erg nuttig kan zijn voor jongeren die nog niet lang roken of op het punt staan te beginnen. 'Voor die doelgroep is het belangrijk dat ze niet meer verleid wordt met allerlei kleuren en opvallende verpakkingen. Zo kunnen we een echte rookvrije generatie creëren.'

Maatregelen

De invoering van neutrale pakjes is een van de maatregelen om het aantal rokers terug te dringen. Minister De Block versterkte al de controlesdienst die toezicht houdt op het rookverbod. De accijnzen op tabak zijn deze legislatuur al twee keer verhoogd en de terugbetaling van rookstopmedicatie is verbeterd. Er is een wettelijk kader uitgewerkt voor de e-sigaret. Het parlement werkt intussen aan een rookverbod in de wagen.

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof reageert tevreden op de regeringsbeslissing. Van Hoof stelt bijkomend voor om de populaire mentholsigaretten te verbieden en om de minimumleeftijd voor de aankoop van tabakswaren op te trekken van 16 naar 18 jaar.