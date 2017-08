'Netwerken achter bedelaars krijgen vrij spel'

Uit cijfers die Taelman opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V) blijkt dat in ons land in 2013 en 2014 niet één dader is veroordeeld voor uitbuiting van bedelarij. 'In 2015 waren er slechts drie veroordelingen. Dat bijzonder lage aantal staat niet in verhouding tot de dagelijkse realiteit in onze gemeenten en steden', aldus Taelman.

Geens, die erkent dat het uitbuiten van bedelaars 'tot op heden een moeilijk detecteerbaar fenomeen was', belooft beterschap. 'Om het misdrijf efficiënter op te sporen en te vervolgen zijn twee rondzendbrieven opgesteld. Sinds 1 oktober vorig jaar is een rondzendbrief van het college van procureurs- generaal over de exploitatie van bedelarij van kracht, die een aanvulling is op een rondzendbrief over mensenhandel.'

De nieuwe rondzendbrief schiet volgens Taelman nog tekort. 'Om de netwerken aan te pakken die dikwijls schuilgaan achter bedelarij moet systematisch onderzoek gevoerd worden naar de criminele vermogens die ermee gemoeid zijn', stelt ze.

'Zo zou een specifiek bevoegde verbindingsofficier kunnen helpen om de daders financieel kaal te plukken. Belangrijk is dat zo'n financieel onderzoek ook een luik bevat waarbij de schade van de slachtoffers wordt bepaald. Zo kunnen de slachtoffers zich burgerlijke partij stellen tijdens het proces en een schadevergoeding krijgen.'